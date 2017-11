Émission spéciale Julien Clerc

Pour son nouveau disque À nos amours, Julien Clerc a été accompagné par de nombreux artistes et auteurs, notamment Calogero.

Artiste majeur de la scène musicale française, Julien Clerc séduit toutes les générations depuis les années 60 avec ses tubes comme Ma préférence, La Californie ou Ce n’est rien.

Julien Clerc croit plus que jamais au grand amour, et il le prouve de fort belle manière avec la sortie de ce 24e album studio, intitulé À nos amours. À 70 ans, le chanteur de Ma Préférence a gardé pour inspiration essentielle le romanesque des belles histoires, et la passion de celle qu’il vit avec sa compagne depuis treize ans.

