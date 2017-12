Émission spéciale Michel Delpech

L’interprète de Chez Laurette est décédé samedi 2 janvier 2016 à l’âge de 69 ans. Le talentueux artiste a généré de nombreux succès au cours de sa carrière.

Il était sans conteste l’une des plus belles voix de la variété française. Michel Delpech s’est éteint, après des années de combat contre le cancer. Le chanteur, qui a débuté sa carrière à seulement 18 ans, compte de nombreux succès notamment Chez Laurette, Wight is Wight ou encore Le Loir-et-Cher. Florilège de ses plus belles chansons

