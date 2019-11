Au programme : La chanteuse et comédienne Marion Peronnet pour le spectacle Emmy fait son magic show. Après le succès de Son one kid show, Emmy vous propose son nouveau spectacle qui mélange magie et humour.

Durant l’émission nous parlerons d’un jeu de piste avec les lapins crétins, du salon du livre et de la presse jeunesse…Et à plusieurs reprises nos bons plans, idées de sorties, des chroniques.