Empowerment au féminin, rêve ou réalité ?

Pour cette émission sur le thème de l’empowerment au féminin je recevrai Véronique Forge, fondatrice de Business O féminin, et animatrice télé.

Nous parlerons de son parcours atypique au sein de de la télévision, de ses rencontres avec des femmes d’exception et de la manière dont elle soutient et inspire aujourd’hui les femmes actives et entrepreneurs.

Cette émission sera animée par Catherine Oberlé – coach et consultante – auteure de « Domptez vos peurs et libérez votre féminin ».