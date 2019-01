En Cie de Barbara *62 – Au Fil du temps – 2/7

Envol de la capsule V1F19 * 62 pour la Galaxie En Cie de Barabara 2/7. L’ascenseur du temps file “Au Fil du temps“.

Programme musical :

– Méfie-toi ((Georges Renoi) Enregistré au cabaret L’Écluse pour l’émission ” La Vie parisienne le 23 janvier 1956 diffusée le 29 janvier sur Paris Inter – Album INA 1965

– Le Temps du lilas (Barbara) 45 T ” Baarbara ” 8 mai 1962 et publiée le 15 mai – éditions Bagatelle – Album ” Barbara Scènes Inédites 1959-1967 CD 3 ” Editeurs Les Greniers de la Mémoire / INA / france musique – Le Chant du Monde

– Voici (Jacques Brel / J. Brel – F. Rauber) Album ” Barbara Chante Brassens et Brel 1960 / 1962 vol. 2 “- Editions Tropicales – Philips / Phonogram 1992

– Au Bois de Saint-Amand (Barbara) – Album ” Barbara Göttingen 1964-1966 vol. 4 ” – Editions Tutti – Philips / Phonogram 1992

– Duo des Tarots, avec Françoise Rosset (Albert Willemetz / Georges Van Parys) Extrait de l’opérette “Jeu de Dames “. Enregistrée et diffusée pour l’émission ” Rendez-vous à 5 heures ” le 25/11/1960. Album ” Barbara A la radio ” 1959-1967 CD 2 ” Editeurs Les Greniers de la Mémoire / INA / france musique – Le Chant du Monde

– Chapeau bas (Barbara) Album ” Barbara Chante Brassens et Brel 1960-1962 – vol. 2 – Philips / Phonogram 1992

– A chaque fois (Barbara) – Album Barbara Bobino 1967 ~ Barbara singt Bobino vol. 5 – Philips / Phonogram 1992

Lecture d’extraits du livre de Barbara ” Il était un piano noir … mémoires interrompus “ Librairie Arthème Fayard, 1998.

Mise à jour janvier 2019.

En Cie de par Dany Carat

Ma capsule intergalactique, interstellaire, intersidérale & sidérante, équipée d’un superbe ascenseur du temps, s’envole vers les Galaxies des grands artistes de la chanson française aux talents inégalés !

Galaxies visitées : Henri Salvador – Serge Reggiani – Anne sylvestre – Juliette Gréco – Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Thomas Dutronc – Gilbert Bécaud – Daniel Defilipi – Dalida – Brigitte Bardot – Couleurs Soleil – Nicole Croisille – Barbara.

Indicatif : “Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux – Grand Orchestre de Ray Ventura et ses collégiens” ( Misraki / Hornez) 1938 – Compilation Soldore 2000.

A la page = Lecture et Musique déc 2018 / juin 2018

Cliquer sur entrées précédentes pour l’antériorité

Contact : danycaratfm@gmail.com