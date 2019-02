En Cie de Barbara *64 – Mais il y a…- 4/7

Décollage de la Capsule 4/7 V15.2.19 Galaxie En Cie de Barbara. Dany Carat et Philippe Perot aux machines. L’ascenseur du temps nous transporte au rayon” Mais il y a…”

” Extrait de ” Performances ” Producteur Pierre Crénesse – Coffret Barbara Le Temps du Lilas CD ” A la radio ” interview enregistrée pour l’émission ” Performances ” et diffusé 27 septembre 1963 sur Paris Inter – INA 1963 –

” Au Cimetière ” (Jean Richepain / Gabriel Fauré) Enregistrée pour l’émission ” Performances ” – Producteurs Pierre Crénesse, Marcel Dynine, Francis Gastambide diffusée le 29 septembre 1963 sur Paris Inter – INA 1963 –

” Veuve de guerre ” (M. Cuvelier / M. Cuvelier – E. Bischoff) Album ” Barbara Madame 1968 / 1970 vol.7 ” – Philips / Phonogram 1992

Extrait de ” Synergie “, producteur Jean-Luc Hess – Enregistré et diffusé le 27 décembre 1996 sur France Inter – INA 1996 –

” La Solitude ” (Barbara) Editions Métropolitaines – Première version disque 45 T hors commerce Philips publié en mars 1965. Reprise dans le 33T ” Barbara n°2 ” –

” La Colère ” (Barbara) Editions L.E.M. – Album ” Barbara ” L’aigle Noir ” 1970 / 1972 vol. 8 – Editions Tropicales – Philips / Phonogram 1992 –

” Le Verger en Lorraine ” (J. Poissonnier/ Barbara) – Editions Caravelle – Album ” Barbara Chante

Brassens et Brel 1960 / 1962 vol. 2 ” – Editions Tropicales – Philips / Phonogram 1992

” J’ai été une petite fille qui s’est construit un monde, comme beaucoup d’enfants, et qui s’y est enfermée.Dans ce monde, j’étais pianiste chantante. Je tambourinais sur une table des musiques que je scandais ou miaulait infatigablement. Mes mains se posaient, s’agitaient au-dessus d’un clavier imaginaire et, durant de longues heures, j’étais la plus grande pianiste du monde !

Viens mettre le couvert …

Ah, les briseurs de rêves qui m’ont fait à tout jamais détester l’obéissance ! ” Extrait du livre de Barbara ” Il était un piano noir … mémoires interrompus ” – Ed. Fayard 1998 –

