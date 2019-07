En Cie de Dalida *43 – C’est si vrai 2/4

43ème Voyage en capsule intergalactique interstellaire intersidérale et sidérante qui nous transporte ici dans la galaxie de Dalida.

L’ascenseur de temps nous déposera Espace des réalités « C’est si vrai ».

Non, Dalida is not dead ! Les « idoles » ont beau continuer à lancer des « yé-yé » ! Tous azimuts, Daniel Filipacchi à user de trésors d’imagination pour imposer une « Sylvie-va-t’en » qui fait de la résistance en apprenant son métier, la « vieille » tient le cap et se paye en prime le luxe d’un trophée supplémentaire : l’Oscar mondial de la chanson !

En revanche, si en leur temps les magazines pour les « jeunes » ignoreront superbement Dalida, les idoles ne revendiqueront aucune espèce d’animosité à son égard. « Dali est la seule dans le métier à ne pas avoir d’ennemi », soulignera même Richard Anthony.

Extrait du livre d’Emmanuel Bonini » La véritable Dalida « pp. 97 – Editions Flammarion, département Pygmalion – Paris 2004.

Contact : danycaratfm@gmail.com