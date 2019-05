En Cie de Félix Leclerc *79 ~ Poète & philosophe ~ 1

Je ne serai jamais pauvre

Jamais amer

Jamais désespéré

Dans le noeud de mon mouchoir Félix Leclerc

Février 1971

Caps 1/5 – Décollage vol *79. Vol 2019.05.31

« Félix est tout imprégné d’une enfance harmonieuse dominée par un géant et une fée : Léo et Fabiola, d’une atmosphère de chaleur et de musique dans cette maison de La Tuque, où il est né, de la complicité affectueuse de ses frères et soeurs… »

