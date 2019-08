En Cie de Françoise Hardy, Jacques & Thomas Dutronc *19 – Problèmes 3/6

*19 du vendredi 06 avril 2018 – En compagnie de Françoise Hardy, Jacques Dutronc & Thomas Dutronc. Capsule 3/6 au rayon “Des problèmes”, faut-il réfléchir ? – Message personnel.

L’ascenseur du temps nous dépose au rayon de bric et de broc ! Françoise constate qu’un « Tabou » l’obligera à quitter « L’opportuniste » quand d’autres se perdent dans un « Rêve de starlette » !

Jacques quant à lui préfère lire « Le Courrier du cœur » et Thomas entre en campagne avec ce slogan « Relançons la consommation ».

CD sources

– F. Hardy « Tabou » (F. Hardy / Michel Fugain) Ed. Le Minotaure Kundalini 1982 Wagram / 100 chansons – Sony/BMG/EMI

– J. Dutronc «L’opportuniste » (Jacques Lanzmann / A. Ségalen – J. Dutronc) Album Jacques Dutronc Et vous, et vous, et vous – Sony Music Columbia 2010

– F. Hardy « Rêve de starlette » (V. Mairesse / G. Yared) Album A Suivre Ed. Le Rideau Rouge / You You Music / -1981/2005 Wagram Music

– J. Dutronc « Le courrier du cœur » (Dutronc-Lanzmann-Segalen) – Album Jacques Dutronc – Vogue-DR – 1967-1968 / BMG

– Thomas Dutronc « Relançons la consommation » (A. Garoux/T. Dutronc) mercury 2011

Mise à jour janvier 2019

Indicatif : « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux – Grand Orchestre de Ray Ventura et ses collégiens » ( Misraki / Hornez) 1938 – Compilation Soldore 2000.

