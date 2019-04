En Cie de Germaine Montero *75 – Amie des poètes – 1/4

Germaine Montero, née Germaine Berthe Caroline Heygel le 22 octobre 1909 à Paris (d’un père alsacien et d’une mère normande) et morte le 29 juin 2000 à Saint-Romain-en-Viennois, est une actrice et chanteuse française.

En 1932, elle débute comme comédienne à Madrid en jouant Federico Garcia Lorca. Revenue en France en 1938 à la suite de la guerre d’Espagne, elle joue au théâtre Jean Anouilh, Garcia Lorca, ainsi que Mère Courage de Bertolt Brecht qu’elle reprendra plus tard au Théâtre national populaire. À la même époque, elle commence à chanter du folklore espagnol au cabaret « Chez Agnès Capri ». En 1941-1942, elle se produit dans des cabarets de la zone libre (Nice, Cannes, Marseille), participe à des feuilletons radiophoniques et passe au cabaret « Chez Gilles » à Lausanne, où elle effectue quelques enregistrements. En 1945, de retour à Paris, elle donne un récital au théâtre de l’Athénée et retrouve les cabarets. Avec Jean Vilar, elle participe aux premiers festivals d’Avignon de 1947 à 1949, aux côtés de Gérard Philipe et de Jeanne Moreau.

Elle est connue pour ses rôles dramatiques au théâtre (notamment chez Jean Vilar), entre autres dans Noces de sang, Yerma ou La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, poète et dramaturge espagnol qu’elle fait connaître en France.

Parallèlement, elle chante et enregistre Jacques Prévert, Aristide Bruant, les chansons de Mère Courage. Elle interprète les Chansons pour accordéon de Pierre Mac Orlan, qui la considère comme étant sa meilleure interprète, Léo Ferré, Béranger. Elle chante également en espagnol, notamment ses interprétations remarquables des chansons folkloriques recueillies par Federico Garcia Lorca. Son disque Paseando por Espana obtient le grand prix du disque en 1953.

Peu présente au cabaret, Germaine Montero se consacre à la radio, au théâtre, et tourne dans quelques films. Elle passe à l’Olympia en 1956 et obtient le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros en 1970.

Elle décède à Saint-Romain-en-Viennois (Vaucluse) le 29 juin 2000. Elle est inhumée au cimetière de Montrouge à Paris. Elle était mariée au cinéaste Jean-Mario Bertschy.

Filmographie

Émissions de télévision

1973 : Le Monde merveilleux de Paul Gilson ; émission de Frederic Jacques Temple , Nino Frank et Philippe Agostini , réalisation de Philippe Agostini : (chanson)

; émission de , et , réalisation de : 1988 : Les Cinq Dernières Minutes, épisode : Mystère et pomme de pain de Jean-Pierre Desagnat

Théâtre

1938 : Noces de sang de Federico García Lorca, mise en scène Marcel Herrand, Théâtre de l’Atelier

1946 : Divines Paroles de Ramón María del Valle-Inclán , mise en scène Marcel Herrand , Théâtre des Mathurins

de , mise en scène , 1947 : La Terrasse de midi de Maurice Clavel , mise en scène Jean Vilar , Festival d’Avignon , Festival d’Avignon

de , mise en scène , , 1947 : La Tragédie du roi Richard II de William Shakespeare , mise en scène Jean Vilar , Festival d’Avignon

de , mise en scène , 1948 : La Terrasse de midi de Maurice Clavel , mis en scène Jean Vilar , Théâtre du Vieux-Colombier

de , mis en scène , 1949 : La Tragédie du roi Richard II de William Shakespeare , mise en scène Jean Vilar , Festival d’Avignon

de , mise en scène , 1949 : Pasiphaé d’ Henry de Montherlant , mise en scène Jean Vilar , Festival d’Avignon

d’ , mise en scène , 1949 : Le Pain dur de Paul Claudel, mise en scène André Barsacq, Théâtre de l’Atelier

1950 : Le Bal des voleurs de Jean Anouilh , mise en scène André Barsacq , Théâtre des Arts

de , mise en scène , 1950 : Henri IV de Luigi Pirandello , mise en scène André Barsacq , Théâtre de l’Atelier

de , mise en scène , 1951 : Mère Courage de Bertolt Brecht , mise en scène Jean Vilar , TNP Théâtre de la Cité Jardins Suresnes

de , mise en scène , Théâtre de la Cité Jardins 1952 : L’Échange de Paul Claudel , mise en scène Jean-Louis Barrault , Théâtre des Célestins

de , mise en scène , 1953 : Ion de Bernard Zimmer d’après Euripide , mise en scène Henri Soubeyran , Théâtre antique Vaison-la-Romaine

de d’après , mise en scène , Théâtre antique 1956 : La Tour de Nesle de Frédéric Gaillardet d’après Alexandre Dumas , mise en scène Jean Le Poulain , Théâtre des Mathurins

de d’après , mise en scène , 1956 : Le Capitaine Fanfaron de Bernard Zimmer d’après Plaute , mise en scène Henri Soubeyran , Théâtre des Mathurins

de d’après , mise en scène , 1958 : Monsieur de France de Jacques François , mise en scène Christian-Gérard , Théâtre des Bouffes-Parisiens

de , mise en scène , 1959 : Mère Courage de Bertolt Brecht, mise en scène Jean Vilar, TNP Festival d’Avignon

1960 : Mère Courage de Bertolt Brecht , mise en scène Jean Vilar , TNP Festival d’Avignon

de , mise en scène , 1963 : Noces de sang de Federico García Lorca , mise en scène Bernard Jenny , Théâtre du Vieux-Colombier

de , mise en scène , 1966 : La Maison de Bernarda Alba de Federico García Lorca, mise en scène Jacques Mauclair, Théâtre Récamier

