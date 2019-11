En Cie de Isabelle Aubret ~ « Au fil du temps » ~

Galaxie En Cie de … Isabelle Aubret 2/4 ~ A bord de la Capsule *93 ~ l’ascenseur du temps surfe « Au fil du temps » ~

~ Indicatif d’o’ouverture Intros. musicales CD Isabelle Aubret Aragon ~ « Nous dormirons ensemble » (Louis Aragon / Jean Ferrat) ~

« C’est si peu dire » (Louis Aragon / Jean Ferrat).

~ « Rosa » (Jacques Brel) CD Isabelle Aubret Brel.

~ « Les lilas » (Louis Aragon / Jean Ferrat) CD Isabelle Aubret Aragon..

~ « Nous dormirons ensemble » (Louis Aragon / Jean Ferrat) CD Isabelle Aubret Aragon.

~ « Je ne chante pas pour passer le temps » CD Isabelle Aubret chante Ferrat.

~ « C’était bien – (le p’tit bal perdu) » CD Isabelle Aubret C’est beau la vie.

~ Indicatif final. Intros. musicales CD Aubret in love 1991 Productions Alléluia.

~ Misty (J. Burke / Erroll Garner) 1955 by Vernon Music Corp.

~ Over the rainbow (E. Y.Harburg / H. Arlen) 1939 by Leo Feist Inc.

Référence des albums

CD Isabelle Aubret Aragon 1992 Productions Alléluia.

CD Isabelle Aubret Brel 1 995 Productions Alléluia.

CD Isabelle Aubret C’est beau la vie. Compilation 1988 Podis1 998 Podis Label Polygram.

CD Isabelle Aubret chante Ferrat Hourra ! 1993 Productions Alléluia.

CD Isabelle Aubret Palais des Sports 2011 Disques Meys. 2011 Productions Alléluia.

CD Isabelle Aubret in love 1991 Productions Alléluia.

