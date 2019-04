En Cie de Michel Legrand *74 – Le vent du large – 7/7

Vol Caps *74 ~ Galaxie En Cie de Michel Legrand Capsule 7/7 V26.4.19. Dany Carat à la barre. L’ascenseur du temps nous dépose à l’étage ” Le vent du large ”.

V comme Vol & voilà le programme :

Indicatif d’ouverture : » Michel aux îles » All compositions by Michel Legrand du film » Lola » de Jacques Demy 1960 – Album 2CD » Michel Legrand Eve & Other Great Film Scores CD2 » – Livret 16 pages – Original Motion Picture Soundtracks – Soundtrack Factory 2016.

– » Marins, amis, amants ou maris » (Jacques Demy / Michel Legrand) – Album Bande Originale du film de Jacques Demy (1967) » Les Demoiselles de Rochefort » – Polygram distribution.

– » Les Moulins de mon Cœur* » (Michel Legrand / Marilyn & A. Bergman) – Paroles françaises d’Eddy Marnay interprétée par Benjamin Legrand – Album de Benjamin Legrand » Promenades avec Lourival Silvestre » à Maxence – Edition Diamant Records 2017.

* Titre original » The Windmills of Your Mind » du film de Norman Jewison (1968) » L’Affaire Thomas Crown « .

– » Le soleil, la mer et les bateaux » (Jean Dréjac / Michel Legrand) Coffret 4CD / CD1 Vocal – » Michel Legrand la musique au pluriel / music in the plural » – Universal Music 2012.

« McQueen c’est un comédien magnétique. Il parvient toujours à faire comprendre son état intérieur par son fameux sourire du regard. Je suis frappé par la simplicité, la sincérité avec laquelle il me parle de la partition de Thomas Crown. McQueen c’est comme Mozart, James Dean, Rimbaud ou Boris Vian : une image figée pour l’éternité dans la jeunesse et la modernité. » (p. 272-276)

Extrait de son autobiographie » Rien n’est grave dans les aigus » en collaboration avec Stéphane Lerouge – Editions Le Cherche Midi – 2013

Indicatif de fin : » Les amants aquatiques » All compositions by Michel Legrand du film » L’Amérique insolite « de François Reichenbach 1960 – Album 2CD » Michel Legrand Eve & Other Great Film Scores CD2 » – Livret 16 pages – Original Motion Picture Soundtracks – Soundtrack Factory 2016.

– Philippe Perot aux machines

Autres livres de Michel Legrand :

» J’ai le regret de vous dire oui » avec Stéphane Lerouge – Librairie Arthème Fayard 2018.

» Cinq jours en juin » (avec Pierre Uytterhoeven et Benjamin Legrand) – Editions Sylvie Messinger, 1989.

Autres livres de Stéphane Lerouge

» Conversation avec Antoine Duhamel, Textuel, 2007.

» L’alphabet des musiques de films », Gallimard jeunesse, 2000.

~ Galaxies visitées : 1. Henri Salvador – 2. Serge Reggiani – 3. Anne Sylvestre – 4. Juliette Gréco – 5/7. Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Thomas Dutronc – 8. Gilbert Bécaud – 9. Daniel Defilipi –10. Dalida – 11. Brigitte Bardot – 12. Couleurs Soleil – 13. Nicole Croisille – 14. Barbara ~ 15. Michel Legrand ~ 16 Germaine Montero ~

