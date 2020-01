En hiver une beauté cosmétible, douce et vivante

“C’est l’hiver, les arbres sont en bois” Jules Renard. Point de feuilles, saison froide, pluie, vent. Lumière tiède et blafarde. Plantes endormies, animaux endormis…Certains êtres vivants hivernent, comme l’être humain.

Les rossignols se taisent, tout est ralenti, La circulation sanguine est ralentie, pourvu qu’on entende Mère Nature et notre corps… L’hiver est rude, soyons doux pour nous.

Dormons plus, couvrons nous, mangeons chaud ! Notre organisme et esprit s’adaptent à chaque saison. Notre peau étant le tissus le plus grand, le plus traversé, le premier armé.

Notre peau est le grand barrage régulateur, elle a son propre système immunitaire. Alors respectons son biotope.

“Crèmons” nous avec des produits de saison, frais, biologiques et locavores. Nourriture et hydratation extérieure et intérieure. Écoutons Annabelle Szwed créatrice de Matière Brute. Cosmétique holistique, vivante. “Cosmétible”.