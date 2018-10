« En toute intimité » dans Bulle & Polar

De la Corée à l’Afrique Équatoriale en passant par la Suisse, c’est à la découverte de personnages attachants que vous convie Bulles & Polar avec les scénaristes et dessinateur de BD : Jung et Pierre-Henry Gomont et le romancier François Vallejo. Soyez à l’écoute…plaisir assuré !

Jung pour la BD Babybox aux éditions Soleil.

A l’âge de quatre ans, Claire a quitté la Corée du Sud et vit aujourd’hui en France. Elle a un petit frère, Julien, dix ans. Soudain, un drame se produit… Leurs parents ont un grave accident de voiture : leur mère décède et leur père tombe dans le coma.

Claire découvre alors une boîte cachée au fond d’un tiroir.

À l’intérieur : des photos de sa mère, jeune, un petit bracelet de naissance ainsi qu’un dossier médical. Tout se bouscule en elle : elle comprend qu’elle a été adoptée…

Pierre-Henry Gomont pour la BD Malaterre aux éditions Dargaud

Gabriel veut racheter le domaine de Malaterre, l’exploitation que ses ancêtres ont bâtie au coeur de la forêt équatoriale il y a plus d’un siècle. Partir, s’installer, reconstruire ce qui a fait le prestige des Lesaffre. Puis passer la main à ses enfants…

Mais il ne connait rien au métier de forestier et ignore tout de ce pays lointain. Il faudrait tout risquer, emmener les 2 aînés, les éloigner de leur mère et déchirer la fratrie.

Tout cela, bien sûr, est parfaitement déraisonnable…

François Vallejo pour le roman Hôtel Waldheim aux éditions Viviane Hamy.

Lors de ces séjours avec sa tante à Davos à l’hôtel Waldheim, l’adolescent Jeff Valdera n’aurait-il pas été qu’un pion sur un échiquier où s’affrontaient L’Est et l’Ouest au temps de la guerre froide ?

Inventer sa mémoire ou inventer sa vie ? C’est la question à laquelle tente de répondre François Vallejo avec ce beau roman intimiste…