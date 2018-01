Enghien-les-Bains, plus beau marché d’Île de France

A vous de voter pour faire élire le marché de notre ville ! En effet, le Parisien en partenariat avec TF1 lance un grand concours, et a choisi notre ville pour représenter le Val d’Oise !

Comment voter ?

Rendez-vous sur Le parisien.fr en cliquant ici où dans le lien présent dans le bloc liens utiles

En fin d’article, cliquez sur participez maintenant

Sélectionnez le Marché d’Enghien-les-Bains

Passez à l’étape suivante pour valider le vote

Il vous reste jusqu’au 15 Février pour voter. Les résultats seront dévoilés dès le lendemain et le marché sélectionné participera ainsi à l’élection Nationale qui se tiendra entre Mars et Mai. Jean-Pierre Pernault dévoilera le nom du vainqueur national en direct du journal de 13h en Mai.

En place le mardi et le jeudi, et le samedi matin le marché d’Enghien-les-Bains présente à l’intérieur de ce bâtiment moderne, un marché très fourni, avec près de 90 commerçants dont une quinzaine spécialisée en fruits et légumes.

Marché d’Enghien-les-Bains, Place de verdun, 95880 Enghien-les-Bains.