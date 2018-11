Entretien avec Ralph Toledano

Auteur des romans Un prince à Casablanca, et Revoir Tanger, Ralph Toledano vient de faire paraître chez Albin Michel, Le retour du Phénix, où nous suivons les méandres de la vie d’un couple très particulier.

Edith et Tullio vivent dans le temps présent et dans les siècles passés, entre Rome et Jérusalem.

C’est un voyage initiatique que nous suivons avec de très belles rencontres, de personnages simples et de grandes familles dont les destins se croisent avec les nôtres.