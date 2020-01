Eric Bouvelle raconte Marcel Azzola sur idFM

Émission spéciale à l’occasion du 1er anniversaire du départ de Marcel Azzola. Eric Bouvelle raconte, au micro de Christophe Ribout, sa complicité avec l’inoubliable interprète de Vesoul.

Il nous fait part de son admiration pour le musicien et pour l’homme, l’ami… Nous écouterons les plus belles pages musicales de Marcel Azzola et d’Eric Bouvelle.