Esprit Viking avec Oleg de Normandie, vidéaste et essayiste français qui anime les chaînes YouTube “L’Esprit viking” et “Pagans TV” dans lesquelles il aborde des sujets variés tels le néo-paganisme nordique et les sciences alternatives.

Autour du livre de Jürgen Spanuth : Le secret de l’Atlantide.

L’Atlantide se trouvait à Héligoland, dans la Mer du Nord! Platon avait révélé le premier, dans son célèbre Critias, l’existence de cet empire mystérieux.

Et depuis, l’Atlantide n’a cessé d’exciter l’imagination des poètes et de donner lieu aux spéculations les plus fantaisistes.

Mais si Platon avait dit vrai ?

Confrontant avec rigueur un impressionnant ensemble de données archéologiques, historiques, géographiques et mythologiques, il a résolu la plus grande énigme de l’histoire : l’Atlantide était un empire de la côte occidentale du Schleswig-Holstein, dont l’île d’Héligoland est aujourd’hui le dernier vestige.

C’est de ce royaume englouti au XIIIe siecle avant notre ère, après de grandes catastrophes naturelles, que sont partis les “Peuples de la Mer”.