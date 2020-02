Et si Brassens était une fille ?

Il a chanté l’amour, il a chanté la mort, il a chanté la vie des gens simples, il a chanté la pluie, il a chanté le vent, il a chanté l’amitié, il a chanté le temps qui passe, il a créé des mélodies que nous avons en tête depuis si longtemps Les amoureux des bancs publics, Le parapluie, Les passantes, L’orage.

Ses chansonnettes, comme il disait, pour ne pas se prendre trop au sérieux, ont gardé tout leur charme avec la voix claire et légère de Pauline Dupuy dans son spectacle ContreBrassens, un spectacle qui attire toutes les générations.

Elle est chanteuse et musicienne, et tout en s’accompagnant de sa contrebasse qu’elle sait merveilleusement faire parler, elle a trouvé un son, un style, une musicalité très personnelle pour chanter l’humour, la poésie, les mots de Georges.

Dans toute la France, elle remporte un immense succès avec ce récital qui fait tellement de bien tant il parle à notre esprit et à notre sensibilité.

C’est au Studio Hébertot à Paris (métro Rome) que nous l’avons vue, accompagnée au banjo et de divers instruments, par un de ses amis musiciens Michael Wookey. Elle se produit tous les lundis à 19h et les mardis à 21h au mois de mars.

Nous avons eu le très grand plaisir de la recevoir dans notre studio d’Enghien, et au cours de cette émission elle se montre avec ce naturel et cette simplicité si proche de celle qu’aimait Brassens. Nul doute qu’il aurait apprécié la personne de Pauline et l’interprétation qu’elle donne de ses chansons.

Les photos figurant sur cette page ont été prises par Catherine L’Hostis au Studio Hébertot

Pour suivre les concerts de Pauline Dupuy, on peut se reporter au site internet : contrebrassens.com