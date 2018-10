Valérie Seguin vit une expérience troublante à la mort de son père : au lieu d’être dévastée par le chagrin, elle se sent merveilleusement paisible, comme si son père était à côté d’elle. Elle reçoit des messages à transmettre pour rassurer ses proches. Puis cette onde d’amour qui l’enveloppe se dissipe.

Pour comprendre ce qui lui est arrivé elle commence une enquête et découvre que, selon le Livre tibétain des morts, la première étape du voyage de l’âme dure trois jours et demi.

Elle s’intéresse alors aux expériences aux frontières de la mort (EMI), aux études. Elle rencontre des personnes qui ont vécu des situations similaires et interroge d’autres traditions (chrétienne, égyptienne, bouddhique, massaï).

Autour de son livre : Les trois jours et demi après la mort de mon père et de son nouveau film avec Dominic Bachy : Et si la mort n’existait pas.