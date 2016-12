Il était une fois dans l’Ouest Ennio Morricone Je t’appartiens Nicolle Croisille

Découvrez l’histoire de la chanson Je t’appartiens enregistrée en 1957 et interprétée par Nicolle Croisille. Et les chansons Bonne année par Yvette Giraud, Il pleut sur Londres par Carline, etc. Et l’histoire de Il était une fois dans l’ouest. Musique film légende à l’harmonica. Des airs d’accordéons Concerto pour Varsovie par Yvette Horner, Angustia 1952 par Jacques Morino, etc.

Une émission culturelle et anthologique avec Ignace enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes.Et participez direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.