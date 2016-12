Vous êtes touché par le cancer ? Votre peau, vos ongles et cheveux aussi

Les traitements contre le cancer toujours plus innovants provoquent toutefois chez 70% des patients des toxicités cutanées importantes et ont un impact physique, fonctionnel, psychologique, affectif et social.

Prévenir ou limiter les risques cutanés pour favoriser le bon déroulement des traitements et retrouver une meilleure qualité de vie sont les objectifs que s’est fixé La Roche-Posay en mettant en œuvre un programme dédié d’accompagnement des patients et des professionnels de santé : dermatologues, oncologues, infirmières, socio-esthéticiennes, pharmaciens.

Présentation de ce programme, résultats d’études prouvant l’intérêt d’utiliser des produits dermocosmétiques (pour les hommes aussi), conseils pour prendre soin de sa peau fragilisée et réactive, de ses ongles et de ses cheveux, pendant une chimiothérapie, une radiothérapie, maquillage correcteur, bons gestes pour affronter le regard des autres et avant tout le sien ! Une mine d’astuces pour vous mettre du baume au corps comme à l’âme et mieux vivre sa maladie.

Avec nos invités : Amélie Priollet, Directrice des relations médicales oncologie La Roche-Posay. Pr Brigitte Dreno, Chef du service dermatologie-cancérologie CHU Nantes qui nous parlera du mélanome (cancer de la peau en progression constante) comment s’en protéger, nouveaux dispositifs connectés d’évaluation des comportements au soleil. Plus d’informations sur le site de la Roche-Posay.

Présentée par Marie-Françoise Souchet