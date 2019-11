Etre guérisseur au XXIème siècle

Les guérisseurs améliorent-ils réellement notre santé?

Robert Valette est un prêtre catholique gallican, guérisseur, radiesthésiste et conférencier. Riche d’un parcours de vie atypique et diversifié, Père Robert a pu explorer les domaines fascinants de l’humain, de la guérison, des philosophies et connaissances dans différentes cultures.

Autour de son livre : Être guérisseur au XXIe siècle, lumière sur la face cachée de l’irrationnel.

Ce livre vous emmène pas à pas, au travers de 40 ans d’expérience, vous faisant découvrir l’efficacité des thérapies énergétiques et spirituelles dans l’amélioration de la santé.

Écrit pour vous par un prêtre guérisseur, pour les guérisseurs et leurs patients, pour le corps médical et tous ceux qui s’intéressent à la spiritualité

Ce récit est l’histoire vraie d’un homme normal qui a perçu dès l’adolescence son propre pouvoir de guérison. Alors que son chemin dans le monde des affaires s’obscurcit, et après avoir été frappé par la maladie, ce don va s’amplifier puis s’imposer. A partir de ce moment, il n’aura de cesse de le mettre à profit pour le bien des autres et sa vie en sera bouleversée.

Le Père Robert Valette nous ouvre les portes de ce monde bien particulier et nous fait comprendre de manière très claire pourquoi nous sommes tous connectés les uns aux autres, et surtout à Dieu, dans la mesure où nous ne sommes pas que matière, mais aussi vibrations et Energie, cette Energie Divine dont il n’est lui-même que l’intermédiaire.