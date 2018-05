Eugène Oneguine, opéra de Tchaïkovsky, 2ème partie

Eugène Oneguine, jeune homme froid et cynique, a répondu d’une façon méprisante à la lettre passionnée que lui a adressée Tatiana. Lors d’un bal, il pousse même l’arrogance jusqu’à courtiser sa sœur Olga ; la situation ne fait qu’accentuer la douleur de Tatiana et provoque une terrible crise de jalousie de Lensky ; un duel entre les deux hommes a lieu et Lensky sera tué.

De longues années ont passé. Tatiana est désormais mariée au Prince Gremine. Eugène Oneguine qui a compris bien tard l’amour qu’il éprouvait pour elle lui confesse sa passion et ses regrets de n’avoir su répondre à son amour d’autrefois ; mais celle-ci le repousse et lui répond que tout en l’aimant encore, elle restera fidèle à son époux et laisse Oneguine, pétrifié, dans sa misère sentimentale et sa solitude.

Pour cette deuxième partie, le rôle de Eugène Oneguine est toujours tenu par l’immense baryton russe Dmitri Khvorostovski, entouré d’une distribution éclatante.

Ballade musicale – Allons à l’Opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.