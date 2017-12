Evelyne Pommeret, soutien de la Fondation Royaumont et des Festivals de Musique

Evelyne Pommeret gère à Beauchamp, 218, chaussée Jules César, Emilie Accessible Sarl Pommeret, une entreprise familiale spécialisée en locaux d’activité et bureaux équipés spécialisée. Mélomane, femme de cœur, Evelyne Pommeret soutient depuis de nombreuses années la Fondation Royaumont et de nombreux festivals comme le Festival Balade musicale organisé les 6, 7 et 8 avril 2018 par IDFM Radio Enghien.

Corse par ses origines familiales, c’est une femme de caractère qui vient nous raconter son enfance à Castiglione, son village natal, en pleine montagne près de Corte. Elle est dans cette émission accompagné par son petit neveu Jean-Pierre Lornac Cristini.

Présenté par Bernard Ventre.