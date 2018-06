Explorateurs de l’invisible avec Jean Staune

Jean Staune, philosophe des sciences et fondateur de l’université interdisciplinaire de Paris, diplômé en philosophie, paléontologie, informatique, mathématiques, économie et management.

Auteur de deux Best-​Sellers : Notre existence a-t-elle un sens ? et Les clés du futur.

Et de sa dernière publication : ​Explorateurs de l’invisible, une plongée au cœur des plus grands mystères de l’Univers et de nous-mêmes.

Dans cet ouvrage unique – fruit de plus de 20 ans de rencontres avec des centaines de scientifiques (dont 20 prix Nobel), véritables « explorateurs » de mondes situés bien au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir, Jean Staune relève un incroyable défi : vous expliquer, de façon claire et accessible, toutes les bases des grands domaines scientifiques dont vous avez besoin pour comprendre comment les découvertes des dernières décennies ont bouleversé notre vision du monde et de nous-mêmes.