Exposition Lauzero, peintre inspiré par la musique

Ballade musicale évoque la vie d’Albert Lauzero, peintre de Montmorency au travers d’une exposition qui a lieu du 12 octobre au 4 novembre à la Galerie Bernheim-Jeune, au 83, Faubourg Saint-Honoré – 27, avenue Matignon à Paris 8ème.

Faut-il rappeler que Albert Lauzero (1909/2006) vivait à Montmorency, qu’il y exposa souvent des gravures, des paysages comme L’Epicerie rouge, L’Eglise de Montmartre sous la neige et des toiles inspirées par la musique comme Au jazz club, Prélude au choral, Violons, Orgues et hautbois, Mozart, Bach et Beethoven ses compositeurs préférés. On dit aussi de Lauzero qu’il essayait de captiver la lumière pour la fixer sur la toile.

IDFM Radio Enghien fat un travail de mémoire en accueillant dans cette Ballade musicale la fille d’Albert Lauzero, Pascale Lauzero, qui prépare avec amour les peintures de son papa pour cette exceptionnelle exposition de la Galerie Berhneim-Jeune

Présenté par Bernard Ventre.