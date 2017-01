Comment faire des profiterole selon Serge Bellaiche

Norikané Yoshihiro, japonais ayant servi de guide à la délégation de la Mission économique, technologique et universitaire organisée par le CEEVO était reçu sur IDFM Radio Enghien en compagnie de Serge Bellaiche non seulement journaliste profiterolier, mais de plus est considéré comme le premier maitre profiterolier de France. Il avait eu en effet la charge d’animer un atelier et de transmettre son savoir-faire aux pâtissiers japonais. Le gouverneur d’Osaka ainsi que de nombreuses personnalités et entreprises japonaises ont apprécié cette délicieuse gourmandise, confectionnée sur place.

Au cours de l’émission, Serge Bellaiche nous a dévoilé une partie de sa recette. Bien sûr, il faut réussir la pâte à choux, dit-il, mais le succès de cette pâtisserie est bien entendu la confection du chocolat qui doit être servi et dégusté chaud après avoir été versé sur une boule de glace vanillée. Nous écoutons Serge Bellaiche nous raconter comment il confectionne cette délicieuse gourmandise.