Falstaff, opéra-bouffe en 3 actes de Verdi, 1ère partie

Falstaff, nom du personnage de l’ouvrage composé par Verdi, est l’histoire d’une farce faite par trois femmes de caractère à un vieux seigneur ruiné, imbu de sa personne et avide de bonnes choses, Sir John Falstaff, dans laquelle se glisse une touchante histoire d’amour contrariée pour un jeune couple.

Menant une vie de débauché sans en avoir les moyens, Falstaff doit trouver rapidement de quoi régler ses dettes à l’auberge de la Jarretière. Pour cela, il décide d’adresser à Alice Ford et Meg Page, deux riches bourgeoises, la même lettre d’amour ridicule et enflammée, en leur fixant un rendez-vous galant.

Mais Alice et Meg, ses victimes potentielles, aidée de Mrs Quickly, une veuve de leurs amies, décident de tendre un piège à Falstaff pour son audace. Quant à Mister Ford et le Docteur Cajus, informés du plan de Falstaff par les propres serviteurs de sir John, ils entendent également le piéger.

Pour l’instant, John Falstaff est ravi ; Mrs Quickly lui remet une invitation chez Alice Ford, et dans la foulée, Mister Ford se présente chez lui déguisé et sous un faux nom, lui demandant de courtiser Alice ; chose surprenante, il lui remet pour cela une bourse d’or. Falstaff qui n’a évidemment pas reconnu Ford, lui apprend qu’il est déjà invité par Alice ; Ford enrage bien entendu alors que Falstaff revêt ses plus beaux habits pour le rendez-vous.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.