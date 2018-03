Fanny Azzuro : une pianiste aux multiples talents

L’invitée de Ballade musicale est lauréate de prestigieux concours internationaux dont le World Piano Competition, Fanny Azzuro se produit sur des scènes nationales et internationales, notamment aux Etats-Unis, au Brésil, en Asie et en Europe.

Ses deux premiers enregistrements solo sont consacrés au répertoire russe et à des chefs d’oeuvre de Ravel, Debussy,et Albeniz composés en 1905 qui ont reçu un très bon accueil de la critique.

Au sein du Spiri Tango Quartet et aux côtés des jazzmen Tigram Hamasyan et Hervé Sellin, Fanny Azzuro débride les genres et multiplie les expériences de chambriste.

Elle organise les 17 et 18 mars prochain à la salle Colonne à Paris deux concerts en hommage aux victimes du terrorisme sous le patronage de Richard Galliano avec le concours d’une pléiade d’artistes bénévoles.

Présenté par Christophe Gravereaux.