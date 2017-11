Fanny Robilliard, violon et Paloma Kouider, piano : Le Disque du Jour

Le Disque du Jour, c’est le concept de cette émission qui présente un nouvel album mis sur le marché : Debussy, Szymanowski, Hahn & Ravel avec deux jeunes femmes : la violoniste Fanny Robilliard et la pianiste Paloma Kouider.

Ces deux artistes explorent le répertoire des sonates pour violon et piano du XXème siècle.et défendent avec une grande sensibilité et beaucoup de fraîcheur ce programme virtuose.

Les chefs d’œuvre bien connus de Debussy et Ravel côtoient deux partitions plus rares de Reynaldo Hahn et Karol Szymanowski.et de disques récents ou mytiques.

Autour de cette chronique sur le Disque du Jour, gravitent d’autres interprètes et compositeurs comme Fauré (Karine Deshayes et l’ensemble Contrastes), le pianiste Vittorio Forte (Marguerite au rouet de Schubert), le contre-ténor Sébastien Fournier (Stabat Mater de Vivaldi), le clarinettiste Christian Morin et son ensemble Art Quartet, le violoniste Vadim Tchijik (nocturne op.posth n°20 pour violon et piano de Chopin), le pianiste Tristan Pfaff (nocturne n°20 pour piano de Chopin), le trompettiste Romain Leleu et Thierry Escaïch (Vocalises), le pianiste François Chaplin (Adagio du Concerto n° 23 pour piano), Ray Stille (Adagio du concerto pour hautbois d’Alexandro Marcello) et Cécilia Bartoli (un aria d’Antonio Salieri).

IDFM radio Enghien et Balade musicale innovent avec le soucis de vous faire entendre de la musique qui dans cette nouvelle formule vous apporte calme, sérénité, plaisir et bien-être.

Présenté par Bernard Ventre.