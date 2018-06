Faune Alfort CEDAF, au secours de la faune sauvage d’IDF

Faune Alfort est la vitrine du Centre d’accueil de la faune sauvage d’Alfort , ouvert 24h/24.

Chaque jour une dizaine d’espèces endémiques passe la porte du service accueil du Centre afin d’être dirigée dans les différentes salles de soins.

Mammifères, oiseaux, reptiles et autres batraciens sont soignés, voir opérés, nourris, logés, réhabilités dans le but ultime de recouvrer la liberté dans leur biotope respectif.

Au plus fort d’épisodes caniculaires, amoureux et les bébés, l’équipe admet dans les locaux environ 50 rescapés ! 120 étant le record !

En 2017, 5012 animaux furent ainsi recueillis et on s’attend à 7000 en 2018 ! Tout le monde met la main à la patte.

Cécile Le Barzic, la véto et ses 140 étudiants, Thierry le soigneur encadrant et les 15 autres et Corinne bénévole parmi 150.

Pour prolonger l’article, écoutez l’émission et jetez un oeil sur leur site très bien documenté.

Et sachez que le CEDAF a toujours besoin de bénévoles, d’adhérents et de dons pour le bien de la faune sauvage d’IDF !