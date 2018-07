Festiv’ été, le rendez-vous incontournable des Val d’Oisiens

La 6ème édition de Festiv’été aura lieu cette année du 14 juillet au 26 août. De nombreuses animations au bord du lac auront lieu : concerts, petit train, cinéma en plein air, sports, ateliers & animations enfants, Zumba®…

Consultez le programme détaillé ci-dessous.

Programme :

Petit train touristique, tous les week-ends et jours fériés.

Départs à 15h, 16h, 17h et 18h sur le Parvis de l’Hôtel du Lac.

Samedi 21 juillet :

– Pièce de théâtre La Farce de Maître Pathelin de 16h à 17h30

– Atelier maquillage et sculpture de ballons de 15h à 19h

Dimanche 22 juillet :

– Concert Blues, Rhythm & Blues à 17h

Samedi 28 juillet :

Journée spéciale « Mangeons et consommons mieux ! »

– Rencontre avec Arnaud Daguin de 16h à 17h30,

– Exposition sur l’alimentation de 14h30 à 19h

– Exposition et animations sur la découverte de l’eau de 14h30 à 19h

– Animation Vélo-Smoothie de 14h30 à 19h

– Visite guidée, Découverte de la ville autour du lac, de 15h à 16h30

Dimanche 29 juillet :

– Initiation danse country de 15h30 à 16h30

– Concert de musique country à 17h

Samedi 4 août :

– Zumba® Kids de 16h à 17h

– Zumba® Fitness de 17h à 18h30

– Aire de jeux pour enfants de 11h à 19h

Dimanche 5 août :

– Concert de variétés à 17h

– Aire de jeux pour enfants de 11h à 19h

Mercredi 8 août :

– Visite guidée, Balade architecturale dans le quartier d’Ormesson, de 15h à 16h30

Samedi 11 août :

– Pièce de théâtre Le Roman de Renart de 16h à 17h30

– Atelier maquillage et sculpture de ballons de 15h à 19h

– Aire de jeux pour enfants de 11h à 19h

Dimanche 12 août :

– Initiation danse rock de 15h30 à 16h30

– Concert de rock à 17h

– Aire de jeux pour enfants de 11h à 19h

Mercredi 15 août :

– Concert de jazz / blues à 17h

– Aire de jeux pour enfants de 11h à 19h

Samedi 18 août :

– Après-midi spécial danses afro-latines de 14h30 à 19h

– Animation jeux de société et jeux en bois de 15h à 19h

– Aire de jeux pour enfants de 11h à 19h

Dimanche 19 août :

– Initiation danse salsa de 15h30 à 16h30

– Concert musique cubaine à 17h

– Aire de jeux pour enfants de 11h à 19h

Samedi 25 août :

– Aire de jeux pour enfants de 11h à 19h

– Visite guidée, Histoire d’une ville thermale, de 15h à 16h30

– Cinéma en plein air, Baby-Sitting 2 à 21h30

Dimanche 26 août :

– Concert de variétés internationales à 17h

– Aire de jeux pour enfants de 11h à 19h

Et en plus, tous le mois d’août, retrouvez le trampoline et la structure gonflable à l’Espace Coeur de Ville du mercredi au vendredi de 15h à 20h !

