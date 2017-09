Le festival baroque de Pontoise 2017

Cette 32ème édition du 23 septembre au 22 octobre 2017 mettra à l’honneur l’esprit de la fête, proposant dans sa programmation des productions illustrant la thématique intitulée Réjouissances. Il parcourra à nouveau l’Europe de la musique, de l’Italie à l’Allemagne et dans un souci de mélange des cultures la musique baroque rencontrera les répertoires extra européens des contrées orientales et même de l’Inde.

L’édition 2017 s’associant notamment à la célébration du 250ème anniversaire de la mort de Georg Philipp Telemann (1681-1767) participera à cette manifestation européenne intitulée Telemann 2017 et proposera deux concerts évocateurs de l’œuvre foisonnante de cet immense musicien allemand qui a séjourné et composé à Paris entre 1737 et 1738.

Dimanche 1er octobre à 17h : Telemann en habits italiens

Samedi 21 octobre à 20h45 : Telemann, l’esprit européen

Pour le 450ème anniversaire de la naissance de Monteverdi (1567- 1643), le festival rend un hommage à la mémoire de ce très grand compositeur, considéré comme étant l’un des principaux fondateurs de la musique baroque et le créateur de l’opéra, avec Il Festino et les voix de Dagmar Saskova et Barbara Kusa.

Ballade musicale se propose de vous dresser la programmation de ce 32ème festival baroque de Pontoise, en invitant Patrick Lhotelier, son Directeur Artistique.

Présenté par Bernard Ventre.