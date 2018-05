Le festival de Tous les Jazz

Nous sommes en juillet 1957, au Newport Jazz Festival avec Louis Armstrong, qui fêtait ce jours là son cinquante-septième anniversaire avec une année d’avance.

Créé en 1954, la 4eme édition du Newport jazz Festival, s’ouvrait sur une soirée New Orléans, avec notamment Louis Armstrong bien sur, et pour les nombreux artistes qui lui succédèrent, on put entendre, le Moderne Jazz de Gigi Gryce et Donald Bird, Cécile Taylor, et le classicisme de Count Basie