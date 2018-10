Festival des Heures 2018 – Collège des Bernardins

Véronique de Boisséson, directrice artistique pour les concerts du Collège des Bernardins présente la 6ème édition du Festival des Heures 2018, qui se déroulera les vendredi 16 novembre et le samedi 17 novembre à l’occasion du 10ème anniversaire du Collège des Bernardins, qui aura comme fil conducteur : Les âges de la vie, dont chaque concert magnifiera les différents âges, de l’Annonciation et la naissance à la mort et l’espérance.

Après le concert d’ouverture à la Cathédrale Notre-Dame de Paris le vendredi 16 novembre à 20h30 par la Maîtrise et l’Ensemble vocal de Notre-Dame, sous la direction de Sylvain Dieudonné, le festival propose le samedi aux Bernardins un programme riche et varié de cinq concerts :

– L’Oratorio de Noël de Bach par l’Ensemble la Fenice, direction Jean Tubéry,

– Un concert recommandé au jeune public pour piano solo et à quatre mains de Bizet à Tchaïkovski et à Ravel par Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle,

– Des œuvres de Brahms à Schumann par l’Ensemble Aedes, direction Mathieu Romano,

– Des trios de Beethoven et Schubert par Nicolas Dautricourt au violon, François Salque au violoncelle et Jean-Frédéric Neuburger au piano, et

– Le Stabat Mater de Pergolèse par l’Ensemble le Banquet Céleste, direction Damien Guillon contre-ténor et Céline Scheen, soprano.

Présenté par Christophe Gravereaux.