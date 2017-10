Le Festival SenLiszt avec la Fondation Cziffra

IDFM Radio Enghien et Balade musicale se déplacent à Senlis pour couvrir un bel évènement musical les 3, 4 et 5 novembre, trois jours pour un Festival en hommage à Georges Cziffra intitulé cette année SenLiszt 2017. Le programme est festif et très original

Ainsi, vendredi 3 novembre à 20h, concert d’ouverture avec l’Orchestre Monarchie de Budapest et le Concerto K.415 de Mozart interprété par la pianiste Isabelle Oemichen, directrice artistique du festival suivi de la création du Concerto n°2 de Liszt avec Simon Ghraichy au piano, lauréat 2011 de la Fondation Cziffra.

Samedi 4 novembre, récital à 15h de Jean-Paul Gasparian, pianiste, Lauréat Cziffra 2014 dans des œuvres de Brahms, Mozart, Ravel et Liszt. On annonce la sortie de son premier CD en février 2018. Ce même samedi 4 novembre à 19h, Grande Finale publique du 47ème Concours Georges Cziffra avec les 6 finalistes.

Dimanche 5 novembre, à 15h, récital de Julie Alcaraz, pianiste, Lauréate 2014, qui jouera de oeuvres de Scarlatti, Chopin, Liszt, Ravel et Albeniz. A 18h, un concert de l’Orchestre Monarchie de Budapest avec des danses hongroises anciennes de Farkas ou typiques de Brahms, Weiner, Bartok, Erkel et Kodaly.

Pendant tout le Festival, exposition de panneaux sur la vie de Georges Cziffra par Frank Meuleman et exposition de tableaux du peintre Michel Formentin.

Le Festival SenLiszt vous donne rendez-vous les 3, 4 et 5 novembre 2017 à la Chapelle-Saint Frambourg de Senlis. Renseignements et billetterie ici.

La pianiste Isabelle Oemichen, directrice artistique est l’invitée en duplex de cette émission au moment de la répétition du Concerto K.415 de Mozart.

Présenté par Bernard Ventre.