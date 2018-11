Festival Théâtral du Val d’Oise 2018

Le Festival Théâtral du Val d’Oise fête cette année ses 36 ans, l’occasion pour tout le monde jeunes et adultes de pousser la toile et de voir du spectacle vivant, des créations, des œuvres plus classiques revisitées, des textes et des auteurs engagés avec passion dans le monde d’aujourd’hui.

Dans notre entretien avec Emmanuelle Germain, la Directrice artistique du Festival, nous parcourons quelques uns des 26 spectacles présentés dans les 40 villes et villages du département.

Nous allons également à la découverte de l’un d’eux intitulé Noire, lors d’une répétition, et nous évoquons la mémoire d’Alain Léonard disparu il y a quelques jours, le fondateur du Festival en 1983 avec Françoise Kohler-Chevrot.

Toutes les informations concernant le Festival et les spectacles présentés (lieux, dates et tarifs) sont disponibles par téléphone au numéro : 01 34 20 32 00 ou sur le site du Festival Théâtral du Val d’Oise.