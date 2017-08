La fiesta Michel Pruvot – L’autre Finistère Graziella de Michele

Nouvelle Guinguette de danses composée avec des chansons dansantes des années 1900 à 2000 accompagnées à l’accordéon.

Un slow Rien ne vaut de vous avec Serge Lama en duo avec Iena Ka enregistré en 2003, Un disco célèbre avec Michel Pruvot qui nous interprète La fiesta, l’histoire de la chanson des Innocents, L’autre Finistère interprétée ici par Graziella de Michele, etc.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22 entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.