Au fil des airs célèbres, la passion de l’opérette

Ballade musicale vous offre un véritable florilège d’airs d’opérettes au cours d’une série d’émission Passion – Opérette : La Fille de Madame Angot de Charles Lecocq et les Mousquetaires au couvent de Louis Varney vous ont été racontés dans deux précédentes émissions. Au fil des airs célèbres que vous allez entendre, vous reconnaitrez des voix illustres qui ont servi l’Opérette avec talent et fierté écrit Jacques Martin au verso de la jaquette du disque Opérette-Passion publié par EMI.

idFM Radio Enghien affirme qu’il faut comme Jacques Martin découvrir ou redécouvrir ces ouvrages qui enchantèrent et enchanteront les amoureux de la musique comme le Pays du sourire de Franz Lehar et l’Auberge du cheval blanc de Ralph Benatzky. L’on retrouve souvent le nom de Paul Bonneau comme arrangeur et chef d’orchestre, avec à l’actif l’orchestration de 18 opérettes.

Présenter par Bernard Ventre.