La Fille de Madame Angot, opérette de toujours

Ballade musicale vous propose désormais chaque vendredi une série d’opérettes de toujours. La première est La Fille de Madame Angot de Charles Lecocq (1832-1918).

La Fille de Madame Angot demeure le chef-d’oeuvre de l’opérette dite bourgeoise. Il s’agit d’une des plus belle réussites du genre, tant par la stimulante suavité musicale que par l’évocation très réussie du Directoire. L’époque moderne a hâtivement condamné ce répertoire avant que de grands chefs s’emploient à la faire revivre.

IDFM radio Enghien va nous permettre de faire renaître ce qui fût un certain art de dire la musique, une tradition d’interprétation vocale et pour cela a choisi un admirable enregistrement du chef d’orchestre Jules Gressier entouré par Lyna Dachary, Solange Michel, Marguerite Legouhy, Joseph Peyron, Pierre Germain, René Ronsil et Raymond Bonte.

Les chœurs Raymond Saint-Paul et l’Orchestre de l’Association des Concerts Lamoureux accompagnent ce divertissement à ne pas manquer où l’on y retrouve l’art de faire danser et chanter la musique.

Présenté par Bernard Ventre.