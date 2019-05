Flâneries musicales sur idFM, radio du bien-être

Cette Flânerie musicale se propose de vous faire entendre des musiciens qui ces derniers mois se sont exprimés sur idFM radio Enghien.

– Il faut citer Jasmina Kulaglish venue présenter l’album The Seasons qu’elle interprète avec le Trio Bohême.

– La pianiste Véronique Bonnecaze, invitée de Christophe Gravereauxi pour Debussy et Chopin.

– L’organiste Louis-Noël Bestion de Camboulas qui a enregistré Soleil couchants à Royaumont.

– Aurélien Pontier, une des personnalités marquantes de la jeune génération de pianistes français interprète de paraphrases d’opéra : Verdi/Liszt – Gounod/Liszt – Wagner/Liszt.

– Le violoniste Léo Marillier qui avec l’Ensemble A-letheia a enregistré une version inédite d’après les manuscrits de Vienne du Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op.61 de Beethoven.

Notre flânerie musicale se poursuit avec des artistes n’ayant pu se déplacer tels : la chanteuse Suzanna Moncayo et le pianiste Diego Vila pour la sortie de leur album Tango et le flûtiste Vincent Lucas qui avec l’orchestre de chambre de Toulouse sous la direction de Gilles Colliard interprète une édition de six concertos de Vivaldi Concerti Opus X.

Présenté par Bernard Ventre.