Florilège pittoresque musical du 4 Janvier 2020

En vous souhaitant à toutes et à tous une bonne année 2020, pensez aussi à bien visualiser l’excellent Concert du Nouvel An à Vienne, de 11h15 à 13h45 sur France 2, et voici pour bien commencer un cocktail de bonnes et saines musiques traditionnelles, comme toujours (rediffusion du 8 Janvier 2006).

Bonne écoute et enregistrement !