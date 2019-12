Fondation assistance aux animaux et Noël des bêtes abandonnées

Le W.E du Noël des bêtes abandonnées est derrière nous. Chaque année il a lieu à Nice et Paris.

Celui de Paris a permis l’adoption de 286 animaux, 223 chats et 63 chiens !

Les images valent bien plus que les mots !*

Je vous laisse découvrir les petits protégés de la Fondation Assistance aux Animaux.

Jongo, Ulysse et Mali, Tino, Caramel, Guizou et Nicky et tous les autres ont une âme tellement ancienne qu’ils nous rendent plus humains, ils sont nos compagnons depuis des milliers d’années.

Ne les laissons pas aux bords des routes, continuons le chemin ensemble…