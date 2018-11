Fragments poétiques – L’Odyssée d’hier et d’aujourd’hui

Fragments d’Odyssée.

Qu’on me permette, pour vous faire voyager encore une fois puisque je suis un transfuge d’une autre déclinaison de L’Onde Poétique, celle des 3ème Jeudi intitulée L’invitation aux voyages.

Cependant, pour respecter la couleur de ce 4ème Jeudi du mois le voyage sera fragmenté. Et il sera éminemment poétique…

Puisqu’il s’agit de fragments il s’agira de ne pas vous perdre, cher fidèle auditeur !

Je convie donc autour de moi dans le studio les aèdes à se pencher sur une terre des Dieux : la Crête. Il va de soi puisque voyage il y a que nous partons pour une fameuse Odyssée.

Pour cette aventure j’ai convié l’illustre poète antique qui est à l’origine de ce récit, j’ai nommé le fameux Homère, mais aussi deux aventuriers-poètes des temps modernes : Sylvain Tesson pour son dernier livre XXX et moi-même.

Si je me suis ainsi autoconvoqué c’est que j’ai eu l’occasion de vivre en famille une odyssée moderne sur cette ile à l’occasion de nos dernières grandes vacances à l’étranger. C’était la fin Août quand les touristes commencent à refluer et que l’ile reprend un peu son rythme autochtone.

Le Chanaconda fait la une!

Les 50 strophes de cet écrit que je qualifie de poème épique contemporain traverse l’ile de part en part et de haut en bas. Elles apostrophent les dieux et les monstres sacrés de ce paradis. Nous ls convoquerons aussi à travers leurs récits, autres fragments qui viendront se mélanger à ma prose. Et l’animal mythique, qu’il soit taureau ou Chanaconda, ne fera pas défaut !

L’Ô m’a dit, l’Ô disait est disponible chez TheBookEdition ici.