Fragments poétiques – Marcel de 6 à 9

Je cherchais un maître es-fragments pour ce nouvel opus des Fragments poétiques. Et puis, règle des 100 km oblige, je suis allé me promener du côté de chez Swan, du moins vers chez la tante Léonie, entre Beauce et Perche, à Illiers-Combray.

Mon lieu de villégiature: Moulin Ronce. Mais à quelques kilomètres à peine je me suis retrouvé dans le jardin du Pré Catelan et, plus tard, dans la maison de la tante Léonie où Marcel passa toutes ses vacances d’été entre 6 ans et 9 ans.

Or j’étais en train de lire Marcel. A l’ombre des jeunes filles en fleurs, le tome II précisément d’A la recherche du temps perdu. Encore un avantage de ce confinement.

Je ne pense pas que je me serai lancé dans une telle lecture autrement car chaque partie représente un véritable pavé. Mais aussi un délice. J’ai replongé dans Proust avec bonheur. Autant que pour le premier opus il y a plusieurs dizaines d’années!

Est-ce que les Fragments poétiques de L’Onde Poétique ne sont pas là pour ça? Vous faire partager des purs moments de poésie, sous la forme de Fragments.

Je vous convie donc à un moment de douceur, un moment de lecture, un moment de poésie, un moment de méditation, en compagnie de l’ami Marcel.