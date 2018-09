Pour cette rentrée 2018 une quatrième émission mensuelle de l’Onde Poétique, intitulée « fragments poétiques », est mise en route, afin de rendre régulière pour nos auditeurs, l’écoute de l’Onde Poétique tous les jeudis du mois entre 21h et 22h.

Pourquoi « fragments poétiques » ?

Notre démarche est d’ouvrir la poésie, à partir de grands thèmes, à la littérature générale, romans ou essais, car la poésie est multiple et se retrouve parfois sur des chemins inattendus. De nombreux romans contiennent des pages qui sont de la poésie en prose même si elles ne sont pas estampillées en tant que telles. A nous de les faire découvrir par la lecture.

Notre première émission est consacrée à JP Rosnay, le fondateur du Club des Poètes à Paris, un ami qui a consacré sa vie à la poésie et qui est décédé en 2009. Il écrivait vite, au fil de la pensée, sans jamais corriger son premier jet.

Selon son expression, devenue célèbre, il fallait rendre la poésie « contagieuse et inévitable ». Sa poésie contient de nombreux textes en prose qui pourraient composer des ébauches de roman, ce qui justifie sa célébration dans cette première émission des « Fragments Poétiques ».

Le Club des Poètes est une association poétique créée après la dernière guerre par Jean Pierre Rosnay. Son cœur est situé dans le cabaret du même nom, au 30 rue de Bourgogne (Paris 7ème), où des gens de tous horizons, comédiens, auteurs, amateurs éclairés, disent, chantent et viennent écouter toute la poésie du monde, connue ou à découvrir. Depuis la mort de JP Rosnay le Club de Poètes est animé, par Marcelle, son épouse et sa muse et par Blaise, son fils.

Jean Pierre Rosnay

Né dans un quartier ouvrier de la banlieue de Lyon, JP Rosnay découvre tout jeune la poésie. Il a cinq ans lorsque sa mère meurt. Dans sa quinzième année il s’engage dans les groupes de résistance du Vercors, contre l’occupant germanique. Il est confronté à des violences qui le marqueront pour le reste de son existence : exécutions, tortures, confrontation personnelle avec Klaus Barbie le chef de la Gestapo de Lyon.

Après la guerre il s’engage entièrement en « territoire de poésie », il crée une maison d’édition et en même temps un mouvement poétique, les Jeunes Auteurs Réunis (JAR). Dans les années 60 il poursuit ses activités à la télévision et à la radio et s’installe dans le cabaret au Club des Poètes, rue de Bourgogne, qui a vu passer nombre de grands poètes dont Raymond Queneau, Louis Aragon, Pablo Neruda…

Avec son épouse Marcelle qu’il surnomme Tsou, la sœur de Georges Moustaki, sa muse et sa collaboratrice dans toutes ses actions poétiques, ils ont eu quatre enfants dont Blaise qui poursuit avec sa mère, l’action du Club des Poètes, depuis le décès de son père.

La poésie de JP Rosnay est à la portée de tout un chacun. Dans un français d’une belle facture il écrit sous toutes les formes littéraires, ses amours pour sa mère, son épouse Tsou, ses enfants, tous les enfants (tous les enfants du monde sont les plus beaux enfants du monde), ses colères, ses joies, ses méditations, ses raisons d’écrire et d’être poète.

En introduction à son recueil « Fragments et Reliefs » publié en 1994, il écrit :

Je dédie ces pages à ma mère Violette (la bien prénommée) morte à 23 ans à mes camarades tombés dans le Maquis de Haute Savoie, du Vercors et du Mont-Mouchet à Raymond Queneau qui fit la courte échelle à mes premiers poèmes à Tsou ma muse l’alexandrine à mes enfants aux enfants de mes enfants et enfin au dernier de la classe celui qui écrit des poèmes pendant les cours de mathématiques.

Un peu plus loin il ajoute :