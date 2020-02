Francis Harburger, peintre de l’abstraction concrète

Contemporain de Picasso, de Matisse, de Braque, de Miro, Francis Harburger dont le nom est moins connu que celui de ces autres artistes, est l’auteur d’une œuvre immense où de façon complètement indépendante, à l’écart des modes et des tendances, il a voulu montrer et exprimer, tout au long de sa vie, “le parti pris des choses”, comme aurait pu le dire Francis Ponge.

Ses compositions de paysages, en référence parfois à Cézanne, ses tendres et poétiques Visages de Paris dans les années 60, ses vues d’Alger, ses nus, ses compositions abstraites intitulées hiéroglyphes, où l’on perçoit ce monde simple et concret de la vie de la maison, avec ses pains, ses couteaux, ses pots, ses nappes, et leur autre visage sur des toiles très figuratives qui font penser à Chardin, ses grandes toiles engagées pour la vie publique et la liberté, pour le respect de la nature, bien avant l’heure, tout ceci constitue un ensemble de grande sensibilité, de grande finesse, et d’une très belle harmonie.

Très précoce, doué d’un sens inné de la composition, dès les années 1920, sa très solide formation aux Arts décoratifs et à l’École des Beaux-Arts de Paris, lui procurent toutes les techniques de la peinture, de la céramique, de la mosaïque, de la sculpture qu’il utilisera jusqu’à la fin de sa longue vie.

Idéaliste et humaniste, il n’a jamais couru après la cote et le marché de l’art! La période de la Seconde Guerre mondiale a été particulièrement difficile pour Francis Harburger et sa famille, obligés de quitter Paris pour Alger, et le retour en 1946 se trouvant spoliés de tous leurs biens, appartement, tableaux éparpillés par les nazis, meubles.

La famille s’installera à Enghien puis à Épinay sur Seine, où l’école Jean Zay a conservé une de ses mosaïques murales.

Au cours de cette émission de forte intensité, sa fille Sylvie Harburger qui a réalisé en 2018 avec des conservateurs de musées un Catalogue raisonné de l’œuvre de son père, nous raconte l’histoire de cet homme, de cet artiste, nous parle de sa ténacité pour retrouver la trace de nombreux tableaux, dessins, programmes d’expositions, et reconstituer la chronologie et les différents thèmes de sa peinture.

Pour voir de nombreuses œuvres, on peut se reporter au site consacré à l’artiste : www.harburger.fr Le superbe Catalogue raisonné est publié aux éditions Gourcuff Gradenigo, 420 pages.