Frédéric Chopin, chantre de la Pologne

Frédéric Chopin, compositeur polonais dont nous commémorons la disparition le 17 octobre 1849 demeurait très imprégné de la culture polonaise. Cela se retrouve dans nombre de compositions.

Il écrivit de nombreuses danses traditionnelles (polonaises , mazurkas…) et reprit fréquemment dans ses compositions des mélodies polonaises et mit également en musique des poèmes écrits par des compatriotes.

Xavier Vezzoli, professeur de piano, conférencier, auteur de Frédéric Chopin et George Sand, de la rupture aux souvenirs nous entraîne sur les lieux ou vécut et mourut Frédéric Chopin, les salons de la Maison Chaumet, place Vendôme à Paris.

Au programme également de cette Ballade musicale, vous sont racontés quelques passages de la pièce mise en scène par Dominique Gaillard-Kahn Les Amants de Nohant représentée au Théâtre du Ranelagh le 13 et 19 novembre 2017 à 20h. Une histoire bouleversante, la vie amoureuse de deux génies, une liaison mythique avec le concours de Claire Estelle Murphy,Claude Kahn, et en alternance Anna Kazyan, Cécilia Norick, Olivier de Narnaud

Pour habiller musicalement cette émission, des compositions de Chopin sont interprétées par les pianistes Claude Kahn et Tristan Pfaff, directeur du 2ème festival, Ballade musicale, organisée par IDFM Radio Enghien les 6, 7 et 8 avril 2018 et où le 7 avril est consacré à Chopin par un concert à l’Eglise Saint Joseph d’Enghien-les-Bains et une conférence sur Chopin et George Sand à l’auditorium de Musique d’Enghien-les-Bains.

Présenté par Xavier Vezzoli et Bernard Ventre.