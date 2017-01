Frédéric Chopin et Georges Sand de la rupture aux souvenirs

C’est le titre du livre de Xavier Vezzoli, professeur de piano et Deuillois qui pose des questions sur de nombreuses interrogations qui subsistent. Quelle place occupait chacun des deux protagonistes dans la vie de l’autre ?

Chopin était-il associé par Georges Sand à son existence ? Le compositeur avait-il un caractère difficile comme l’écrivait parfois la romancière. Quel fût le rôle des enfants de Georges Sand sur la fin de leur histoire commune ? Comment s’est déroulé leur rupture ?

Lors des derniers jours de Chopin, pourquoi Georges Sand ne vint-elle pas à son chevet, alors qu’elle était informée qu’il ressentait péniblement son absence ? Pourquoi fut-elle également absente à ses funérailles ?

Plusieurs publications ont apporté différents éclairage sur ce que fut la liaison de Georges Sand et Frédéric Chopin, souvent contradictoires. Xavier Vezzoli a tenté de se rapprocher le plus près de la vérité sur ce que fut l’histoire du plus légendaire des couples artistiques.

Présenté par Bernard Ventre.